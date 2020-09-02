В Новосибирске проверят школу, где детей при выдаче горячего питания просят оплатить чай

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство образования Новосибирской области проведет проверку в одной из школ Новосибирска, где младшеклассников, получающих горячее питание бесплатно, просят дополнительно оплатить чай. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в школе № 32 в Октябрьском районе Новосибирска детям, которым с 1 сентября по закону положены бесплатные обеды, предложили оплатить чай.

"Здесь есть какое-то непонимание. Я эту ситуацию отработаю. Горячее питание предполагает наличие какого-то горячего блюда и горячего напитка. И вот насчет того, что [в столовой младшеклассникам] предложили купить чай, я все-таки разберусь, но желательно, чтобы родители школьников обратились к нам на горячую линию и мы бы этот вопрос отработали", - сказал Федорчук.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что питанием планируется обеспечить порядка 7 млн учащихся. Что касается малокомплектных школ, то Минпросвещения взяло их на особый контроль.