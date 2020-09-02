Власти города Усолье-Сибирское обеспечили прозрачность при ликвидации химзагрязнения

ИРКУТСК, 2 сентября. /ТАСС/. Администрация города Усолье-Сибирское и структуры, которые заняты ликвидацией крупного очага химического загрязнения, обеспечили прозрачность процессов на промплощадке бывшего "Усольехимпрома" и своевременно доводят информацию до населения во время работ на опасном объекте. Об этом в среду сообщил ТАСС депутат законодательного собрания Иркутской области от Усолья-Сибиркого Степан Франтенко, на контроле которого находится решение экологической проблемы города.

"Все прозрачно, администрация города делает все возможное, чтобы население было информировано. Самое основное, чтобы у населения не было паники, чтобы все знали, почему и что делается [на промплощадке "Усольехимпрома"]. Никто ничего не скрывает, все проблемы всем известны. Когда всплывают новые подробности, например, не так давно нашли новые цистерны [в которых могут быть химикаты], все службы сразу информируются. СМИ как можно чаще приглашают [в Усолье-Сибирское] и показывают, что происходит", - сказал Франтенко.

Сейчас на "Усольехимпроме" ремонтируют здание бывшей проходной, в нем разместится штаб по ликвидации загрязнения. Также идет подготовка к утилизации наиболее опасных цистерн с химическими веществами. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с 16 аварийных цистерн, пять из которых планируется утилизировать в течение первых трех месяцев работ. Кроме того, до конца 2020 года планируется изолировать две наиболее опасные скважины с отходами первого и второго классов опасности, локализовать нефтяную линзу, демонтировать конструкции цеха ртутного электролиза и обезопасить площадку, где он находится.