Росприроднадзор выявил 116 нарушений в работе Таймырской топливной компании

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор по итогам внеплановой проверки выявил 116 нарушений законодательства в деятельности дочерней компании "Норильского никеля" - Таймырской топливной компании, выдал предписание на устранение. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора.

"Росприроднадзором выдано предписание об устранении выявленных нарушений, принимаются меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По результатам проверки установлено 116 нарушений законодательства об охране окружающей среды, охране водных объектов, отходах производства и потребления. Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, реализации природоохранных мероприятий, создают угрозу деградации естественных экологических систем и негативных изменений окружающей среды, отмечает ведомство.

По данным Росприроднадзора, ведение технологических процессов на объектах не автоматизировано, на объектах отсутствуют системы контроля утечек нефтепродуктов, обеспечивающие их раннее обнаружение, оперативную локализацию и ликвидацию последствий разливов нефтепродуктов и другие нарушения.