В новосибирских школах приступили к работе 30 участников проекта "Учитель для России"

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Участники проекта "Учитель для России", призванного привлекать выпускников вузов, не имеющих профильного педагогического образования, к преподаванию в школах, приступили к работе в образовательных учреждениях в двух районах Новосибирской области, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС министр образования региона Сергей Федорчук.

"Что касается "Учителя для России", то мы в этом году отправили 30 педагогов в Черепановский и Искитимский районы, а также в город Искитим. Они будут преподавать самые разные предметы, практически все, которые могут быть. И математики, и физики, и химики, и учителя русского языка и литературы и так далее", - сказал Федорчук.

Министр добавил, что с 1 сентября Министерство образования области заключило контракты с около 50 педагогами в рамках проекта "Учитель для России", а также в рамках программы "Земский учитель". "В этом году мы уже 58 учителей отправили на работу. Так как у нас есть возможность еще 50 вакансий занять, мы будем объявлять на них дополнительную заявку", - пояснил он.

В феврале Новосибирская область стала седьмым регионом России, где стартовал проект "Учитель для России", реализуемый областными властями совместно с ПАО "Сбербанк" и угледобывающей компанией "Сибантрацит". В рамках проекта формируются 10 команд по три учителя, которые направятся в 10 разных школ региона.

Как сообщал ранее директор по региональному развитию проекта "Учитель для России" Андрей Кардаш, на реализацию программы в Новосибирской области будет направлено 15 млн рублей, по 800 тысяч на каждого учителя. Около 53% суммы намерена оплатить компания "Сибантрацит".