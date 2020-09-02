В Алтайском крае не ожидают падения объема производства предприятий ОПК в 2020 году

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Индекс промпроизводства, а также объем производства продукции девяти предприятий ОПК Алтайского края по итогам этого года останется на уровне 2019 года, несмотря на приостановку работы весной из-за пандемии. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.

"Думаю, что в конце года те дни остановок, которые у нас были в апреле и мае, они наверстают по объемам продукции. Я уверен, что год предприятия ОПК закончат достаточно уверенно и с хорошими результатами. Думаю, что также, как и в целом, индекс будет по этим предприятиям, по объему производства промпродукции в пределах 100%", - сказал Химочка.

По его словам, сейчас загруженность предприятий ОПК края составляет 70-75%, но такой она была и в прошлом, и в позапрошлом году. Химочка назвал такую загрузку рядовой. Он пояснил, что ситуация на предприятиях ОПК края в период пандемии зависела от головных предприятий в европейской части РФ - девять оборонных заводов края производят комплектующие для предприятий в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Более месяца простаивал завод "Ротор", но он возобновил работу.

Сейчас предприятия наращивают объем производства. Контрактование на 2021 год, по словам Химочки, будет проходить с декабря 2020 года по март 2021-го. На сегодня, как отметил министр, ни по одному из девяти предприятий ОПК края нет информации о том, что объем оборонзаказа будет снижаться.