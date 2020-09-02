Старейшее здание музея в Кузбассе отреставрируют к 2021 году

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Краеведческий музей кузбасского моногорода Гурьевска, каменное здание которого было построено более 110 лет назад местным купцом и на сегодня является старейшим зданием музея в Кузбассе, будет отреставрирован к 2021 году. Работы на объекте уже начались и оцениваются в 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Двухэтажное каменное здание в неорусском стиле было возведено в 1909 году купцом Нарциссом Ермолаевым и служило торговой лавкой. Сейчас это старейшее здание музея в области. Важно, что именно от музея начинаются туристические маршруты Гурьевского округа. На первый этап работ из бюджета области выделены 25 млн рублей. Всего в восстановление первозданного облика здания и оснащение музея оборудованием будет вложено более 100 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова главы Гурьевского округа Станислава Черданцева.

Большая часть работ будет профинансирована из внебюджетных источников - за счет средств социальных партнеров данного проекта. Планируется, что параллельно со строительными работами в самом здании музея будет произведена реставрация музейных экспонатов, коллекция музея насчитывается свыше 18 тыс. предметов - уникальные экспонаты отдела археологии и палеонтологии, богатая коллекция нумизматики и живописи, самобытная коллекция экспозиции русского быта и экспозиции быта коренного малочисленного народа - телеутов, а также редкие предметы, которые изготавливал Гурьевский металлургический завод, стоявший у истоков промышленного освоения Кузбасса.

"После ремонта это будет современное, интересное пространство, отвечающее последнему слову техники. В планах создать экспозиции, посвященные промышленному освоению Кузбасса, заслугам меценатов и развитию предпринимательства", - добавил Черданцев.

Гурьевск - один из старейших городов в Кузбассе, он возник как поселение в 1815 году в связи со строительством Гурьевского сереброплавильного завода. Сегодня муниципалитет относится к категории малых моногородов, в нем проживают около 23 тыс. человек. Экономика муниципалитета связана с металлургией, градообразующим предприятием является "Гурьевский металлургический завод".