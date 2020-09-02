Новым командующим 41-й общевойсковой армией ЦВО стал генерал-майор Сергей Рыжков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Генерал-майор Сергей Рыжков возглавил 41-ю общевойсковую армию, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Представлен и приступил к исполнению обязанностей новый командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Сергей Рыжков", - говорится в сообщении.

Генерал-майор Сергей Рыжков окончил Ленинградское общевойсковое училище, общевойсковую академию Вооруженных сил России и Академию Генерального штаба ВС РФ. Служил в Центральной части России, на Дальнем Востоке и юге страны. Последовательно прошел все должности от командира взвода до командующего объединением.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с изображением мечей), "Александра Невского", "Суворова", "Мужества", "За военные заслуги", а также иными государственными и ведомственными медалями.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории пяти субъектов Российской Федерации: Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва.