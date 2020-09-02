Новосибирские власти направят пострадавшим от засухи предприятиям около 200 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области направит животноводческим хозяйствам, наиболее пострадавшим от засухи, субсидии на сумму свыше 200 млн рублей. Поддержка будет оказана таким предприятиям с численностью сотрудников более 100, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

В начале июня Лещенко сообщал, что засуха вызвала также недостаток кормовых культур, который привел к снижению производства молока в регионе. По мнению члена комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Дениса Субботина, засуха в западных районах Новосибирской области, приведшая к массовой гибели посевов на этой территории, может стать причиной недостатка кормов для 30% животных и сокращения поголовья крупного рогатого скота.

"Те хозяйства, которые имеют развитое животноводство и которые имеют количество сотрудников более 100 человек, как раз оказались наиболее пострадавшими. Существенные объемы средств поступят для поддержки данных сельхозпредприятий. По данным направлениям планируется довести до сельхозпредприятий более 200 млн рублей", - сказал Лещенко.

Министр добавил, что на текущий момент в области заготовлено 320 тыс. тонн сена, что составляет 92% от плана. Он также отметил, что те районы, которые наиболее пострадали от засухи, за счет осадков второй половины лета имеют возможность получить достаточно неплохую урожайность силосных культур, которые можно использовать для корма животным.

С начала мая сразу в нескольких районах Новосибирской области наблюдается засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе области, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов.

Несмотря на засушливую погоду, власти были намерены увеличить сбор зерновых в 2020 году. Как сообщал Лещенко, аграрии рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей. Это связано с увеличением посевных площадей.