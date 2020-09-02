Омский кадетский корпус получит новый комплекс зданий на 620 человек

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Старейшее военное учебное заведение за Уралом Омский кадетский военный корпус получит новый комплекс на 620 человек взамен старого здания, которое признано аварийным, сообщил в среду первый заместитель министра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов.

В середине июля Омский кадетский корпус сообщил об отмене набора из-за аварийного состояния здания. Уже проходящие обучение кадеты проводят текущий учебный год в Кемеровском и Ставропольском президентских кадетских училищах.

"В соответствии с директивой министра обороны РФ по реализации дорожной карты, связанной с организацией обучения кадетов Омского кадетского корпуса, <…> идет формирование новой системы военного образования. Поэтому в Омске будет построен новый современный кадетский корпус на 620 человек", - цитирует пресс-служба министерства Привалова.

В новый комплекс будут включены современные общежития, ледовый дворец спорта, два теннисных корта, хоккейный корт, административные здания и столовая. "Проект предусматривает применение современных стандартов организации обучения кадетов. Подобные корпуса уже возведены в Мурманске и Кемерове", - сообщила пресс-служба.

Начало строительства запланировано на вторую декаду сентября. Сроки завершения объектов не уточняются, но, по данным пресс-службы, уже к 1 сентября 2021 года омские кадеты должны вернуться в Омск из Севастополя и Кемерово. Историческое здание Омского кадетского корпуса решением Минобра РФ будет подготовлено к консервации.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. При обучении используются современные образовательные технологии. Всего в Омском кадетском корпусе проходили обучение более 400 человек.