Власти Новосибирской области выделят 150 млн рублей на строительство жилья на селе

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют выделить 150 млн рублей на строительство служебного жилья для тех, кто будет работать в сельской местности, по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства региона. В 2019 году по программе в регионе были приобретены 90 служебных квартир.

"Мы сдаем современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим ее, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась. Параметры будут как минимум те же - напомню, мы два года подряд выделяем по 150 млн рублей на строительство новых домов. В прошлом году в рамках этой программы мы построили и приобрели около 90 квартир", - приводит слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пресс-служба.

Ранее в регионе действовала программа по решению жилищных проблем селян и развитию инфраструктуры. За 2015-2019 годы ее финансирование составило около 2,5 млрд рублей. Построено около 58 тыс. кв. метров жилья, жилищные условия улучшили 500 семей, большинство из которых - молодые семьи и молодые специалисты. Строились газопроводы, водопроводы, дороги.

Новая программа развития сельских территорий была утверждена в 2019 году, в нее было включено создание современного облика сел, строительства новых дорог, газовых сетей и водопроводов в сельской местности и обеспечение жителей благоустроенным жильем - как служебным, так и в рамках ипотеки. За год реализации программы жители Новосибирской области получили 1,7 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельской территории по ипотеке, больше всего квартир было приобретено жителями Новосибирского района, административным центром которого является Новосибирск. Таким образом, Новосибирская область вошла в пятерку лидеров по объему выдачи сельской ипотеки среди российских регионов наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.

О программе

Программа "Комплексное развитие сельских территорий" была инициирована правительством Российской Федерации. В 2020 году на реализацию этого механизма был выделен 1 млрд рублей. По данным Минсельхоза, в настоящее время льготной ипотекой воспользовались более 16 тыс. заемщиков в 80 регионах РФ. Объем выданных кредитов составляет 32 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. Минсельхоз РФ дополнительно выделил 500 млн рублей на развитие сельской ипотеки.