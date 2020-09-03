Иркутский ипподром получил статус памятника истории и культуры

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области придали статус памятника истории и культуры иркутскому ипподрому. Приказ о внесении ипподрома в государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

" <...> включить выявленный объект культурного наследия "Иркутский ипподром" в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в приказе.

Иркутский ипподром является открытым акционерным обществом, 100% акций находится в собственности РФ. Это крупный конно-спортивный центр в Иркутске, основанный в 1900 году. На его территории работают восемь конно-спортивных клубов, в которых занимаются более 500 детей, проводятся крупные соревнования. При этом предприятие признано банкротом.

В 2016 году ипподром выставлялся на торги в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Тогда общественные организации, опасаясь, что на месте ипподрома построят жилье, отправили несколько обращений руководству страны с просьбой не приватизировать объект. В 2017 году Росимущество сообщало, что приватизация приостановлена.

В ноябре 2019 года Росимущество вновь выставило обанкротившийся ипподром на продажу с начальной ценой акций 117 млн рублей. 1 декабря в Иркутске состоялся митинг, участники которого выступили против приватизации. В декабре Российский аукционный дом на основании письма Росимущества отменил торги.