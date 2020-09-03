В Иркутской области сняли угрозу утечки отходов Байкальского ЦБК в Байкал

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Угроза утечки в Байкал опасных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области снята. Об этом в четверг сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

После закрытия БЦБК на промплощадке осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок, который использовался как питательная среда для активного ила на промышленных канализационно-очистных сооружениях. Щелокосодержащая жидкость обнаружена в емкостях, в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях. Кроме того, в картах-накопителях, где хранится шлам-лигнин и другие отходы комбината, был повышен уровень надшламовых вод. При возникновении паводковой ситуации могла произойти утечка этих отходов в Байкал, такая угроза уже была летом 2019 года, когда шли обильные дожди.

"Снизили уровень надшламовых вод до минимума, который нам позволит ближайшие несколько лет пережить спокойно без угрозы их перемещения в озеро Байкал. <…> Сегодня Байкалу уже ничто не угрожает. Мы можем констатировать, что превентивные мероприятия, которые мы выполняем, дают эффект. Даже ливни, которые прошли в июле-августе, позволили нам пережить летний паводок 2020 года без потрясений", - сказал Кобзев.

В июне правительство Иркутской области заключило соглашение на проведение работ по снижению уровня щелокосодержащей и надшламовой жидкости на БЦБК с компанией "Газэнергострой", получившей подряд на ликвидацию отходов комбината. Черный щелок перемещают в резервуары, которые находятся на территории комбината, эти емкости отремонтировали. Надшламовые воды после очистки через канализационные сооружения сбрасывают в Байкал. Первоначальная очистка проводится на локальных очистных сооружениях БЦБК, дополнительная - на городских очистных Байкальска. Вода после очистки соответствует нормативам. Кроме того, в 2019-2020 годах в районе БЦБК расчистили русла рек, чтобы снять угрозу схода селей, с которыми отходы могут быть смыты в Байкал.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы БЦБК накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Основной объем отходов составляет шлам-лигнин. До 31 января "Газэнергострой" должен представить технологию его утилизации, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.