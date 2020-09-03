Суд обязал власти города на берегу Байкала очищать стоки в озеро

ТАСС, 3 сентября. Суд обязал власти города Слюдянка с населением более 18 тыс. человек, расположенного на берегу Байкала, очищать стоки, где предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ повышена до 17,8 раз. Стоки наносят ущерб экологической системе озера, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщается на сайте Байкальской региональной природоохранной прокуратуры.

"В городе Слюдянка <...> качество очистки стоков не соответствует предъявляемым требованиям, с очистных сооружений выходят фактически загрязненные воды. <...> Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что слив этой жидкости происходит в непосредственной близости к Байкалу в реку Похабиха (впадающую в озеро Байкал). Таким образом, имеет место негативное воздействие на уникальную экологическую систему великого озера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что концентрация аммоний-иона в стоках, попадающих в реку Похабиха, превышает ПДК в 17,8 раза, нитрита-иона - в 17,7 раза, хлорида-иона в 3,9 раза, взвешенных веществ - в 2 раза. По данным прокуратуры, нанесенный реке Похабиха ущерб превышает 1,5 млн рублей. Также ведомство установило, что деятельность очистных сооружений не согласована с органами Росрыболовства.

"В целях устранения выявленных нарушений, взыскании с юридического лица компенсации вреда, причиненного природе прокурор обратился в суд. Исковые требования удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Город Слюдянка расположен в 110 км от Иркутска на берегу озера Байкал в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где хозяйственная деятельность ограничена законодательством. Водоотведение в городе организовано через два муниципальных объекта - очистные сооружения "Город", построенные в 2008 году и "Квартал", очистные сооружения которого эксплуатируются с 1988 года.