ФСБ направила в суд дело задержанного в аэропорту Барнаула иностранца

БАРНАУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в июне в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Барнауле он собирал информацию о местах массового скопления людей и социальных объектах по заказу террористов, сообщила журналистам в четверг на пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

"В ходе следствия установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с участниками "Исламского государства" <...> За денежное вознаграждение обвиняемый выполнял задания по сбору информации о местах массового скопления людей и социальных объектах в Барнауле и направлял своим "кураторам" детальные фотографии зданий с привязкой к местности. <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в 1-й Восточный окружной военный суд", - говорится в сообщении.

Также обвиняемый, по версии следствия, создал скрытый канал связи в интернете, который упрощал террористическую деятельность группировки. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию и пособничество в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

