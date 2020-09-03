В Иркутской области планируют усилить меры безопасности в школах в связи с коронавирусом

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области намерены усилить меры безопасности в школах, так как в связи с началом учебного ожидают появления в них очагов коронавирусной инфекции. В частности, планируется ввести обязательный масочный режим для детей на переменах, сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

"Больше всего сейчас тревожно за детей, которые пошли в школу. В регионе регистрируются семейные очаги новой коронавирусной инфекции. И сегодня на встрече с медицинским сообществом я внес предложение о том, чтобы для учеников начальных классов ввести обязательный масочный режим на переменах. Медики меня поддержали. Я хотел бы усилить безопасность в школах, так как вижу там возможность появления очагов. Также надо работать с родителями, предупреждать их, что, если ребенок заболел, не надо его в школу вести", - сказал Кобзев.

Он отметил, что вопрос усиления мер безопасности в школах проработают совместно с министерствами здравоохранения и образования.

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 17 103 случая заражения. За время пандемии в регионе 14 968 человек выздоровели, 192 умерли. Приангарье остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу заразившихся.

С 14 мая в регионе начали снимать ограничения. Уже разрешена работа бань, стоматологических кабинетов, фитнес-центров, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м, а также гостиниц, туристических баз и летних кафе. В августе власти разрешили открыться заведениям общепита, кинотеатрам и бассейнам. Они должны соблюдать все меры безопасности, в том числе следовать требованию о наполняемости помещений не более чем на 50%.