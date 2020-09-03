В Красноярске учительница предложила сделать фото класса без ребенка-инвалида

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. Учительница начальных классов в красноярской школе, попросившая сделать фотографию класса без ребенка-инвалида, имеет малый опыт работы, с мальчиком будет работать другой педагог. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

Мама мальчика Анастасия Смирнова написала в Instagram, что учительница предложила сделать две фотографии класса, одну с ее ребенком, а другую без него. История вызвала широкий общественный резонанс в Красноярске.

"К сожалению, действительно, такая ситуация произошла. Для педагога это новый опыт, раньше она не работала с особенными детьми. Учителю не хватило опыта. Сейчас конфликт исчерпан, о чем мама написала на своей странице в соцсети", - сказал собеседник агентства. Женщина позднее действительно написала, что выступает против травли педагога.

Как уточнили в администрации Красноярска, с ребенком будет работать учительница, имеющая опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Она устроилась в школу в начале этого учебного года.