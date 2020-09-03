Госдолг Иркутской области с начала года вырос почти на 3%

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный долг Иркутской области за восемь месяцев 2020 года вырос почти на 4,5 млрд рублей, или примерно на 3% и на 1 сентября составил 21,47 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Рост связан с падением доходов бюджета и расходами, обусловленными пандемией коронавируса и восстановлением инфраструктуры после прошлогоднего паводка.

"На 1 января 2020 года госдолг [Иркутской области] составлял 17 млрд рублей, это 11,8% [от общего объема собственных доходов бюджета]. <…> На 1 сентября госдолг составляет 21,47 млрд рублей - 14,5%. На что потрачены деньги: 600 млн рублей - это выплаты к профессиональным праздникам работникам социальных учреждений, медицинских организаций, которые находились на переднем крае борьбы с опасным вирусом, 1,2 млрд - на оперативное развертывание дополнительных коек для размещения больных с COVID-19, приобретение дополнительного медицинского оборудования, на дополнительные выплаты работникам [медицинских] учреждений, 2,7 млрд - на расчет с подрядчиками, которые строят социальные объекты в пострадавших от паводка районах", - сказал Кобзев.

При этом, как отметил глава региона, потери бюджета области от падения цен на нефть и в связи с пандемией оцениваются в 6,9 млрд рублей. Госдолг региона находится в пределах допустимого, подчеркнул Кобзев, сообщив, что власти Приангарья обратились к президенту РФ за поддержкой из федерального бюджета. По данным портала "Открытый бюджет Иркутской области", в структуре госдолга региона почти 70%, или около 15 млрд рублей составляют бюджетные кредиты, 11,6% (2,5 млрд руб.) - кредиты коммерческих банков, 18,6% (4 млрд руб.) - ценные бумаги.

Ранее Кобзев сообщал ТАСС, что бюджет Иркутской области по итогам 2020 года из-за пандемии коронавируса недополучит 15,4 млрд рублей налога на прибыль организаций, который является бюджетообразующим. Это четвертая часть суммы, которую планировалось получить от сбора данного налога. В целом, выпадающие доходы консолидированного бюджета Приангарья по итогам 2020 года, по прогнозу, составят 18,5 млрд рублей.

Бюджет Иркутской области на 2020 год изначально принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, расходами - 184,6 млрд рублей, дефицитом - 8,5 млрд рублей, или порядка 5% от доходов. На сессии Законодательного собрания в мае депутаты приняли изменения в региональный бюджет, согласно которым доходная часть была увеличена на 10,7 млрд рублей, расходная - на 15,7 млрд. При этом дефицит достиг максимально допустимого уровня - 10% от объема доходов, или почти 14,8 млрд рублей. Доходы были увеличены за счет поступления целевых средств из федерального бюджета, расходы выросли в том числе в связи с направлением средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.