Новосибирские власти намерены увеличить штат психологов в школах из-за роста суицидов

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко совместно с региональными психологами намерена инициировать в Законодательном собрании области увеличение в школах числа психологов и социальных педагогов из-за роста суицидов среди детей и подростков, сообщила Болтенко в четверг в пресс-центре ТАСС.

Ранее она сообщала, что Новосибирская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе (СФО) по количеству детских суицидов.

"И общественность, и профессионалы нас поддерживают. Мы вместе с психологами и психотерапевтами со следующей неделе приступаем к подготовке обращения в Заксобрание, именно с целью обоснования, почему должны быть социальные психологи и сколько их должно быть. Как раз в преддверии формирования на 2021 год, чтобы это было учтено", - сказала Болтенко.

По ее словам, попытки суицида, в основном, совершаются в школьном возрасте. Согласно данным Следственного комитета, которые привела омбудсмен, среди причин на первом месте - проблемы в семье, затем следуют "неразделенная любовь" и депрессивное состояние.

"Мы рассчитаем, на какое количество детей сколько должно быть социальных педагогов и психологов. Обоснование будет направлено как в адрес Заксобрания, так и в адрес губернатора и Минобразования Новосибирской области", - пояснила Болтенко в разговоре с ТАСС.

С начала 2020 года в Новосибирской области суицид стал причиной гибели 11 детей, за аналогичный период прошлого года по этой причине погибло 5. Всего же за 2019 год в результате суицида скончались 19 детей.