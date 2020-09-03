В Новосибирске закрыли дендропарк из-за сообщений о появившемся там медведе

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирский дендропарк закрыли после сообщения местного пенсионера о появившемся на территории медведя. Полиция проводит проверку, сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МВД.

"В полицию поступило сообщение от пенсионера, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место, также на месте присутствуют представители лесного хозяйства. Информация проверяется, сообщение зарегистрировано, проводится дальнейшая проверка", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в новосибирском дендропарке был замечен медведь, сбежавший из коттеджного поселка. Очевидцы сообщили, что дендропарк закрыт для посещения.

Новосибирский дендропарк - дендрарий в Заельцовском районе города, основанный в 1946 году. Его площадь составляет 166,6 га. Дендропарк является особо охраняемой природной территорией.