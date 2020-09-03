Новосибирские власти в сентябре направят в ФАС проект концессии по переработке ТКО

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют направить на согласование в антимонопольное ведомство проект изменений в концессию по строительству мусороперерабатывающих комплексов, которая в настоящее время заморожена, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

Компания-концессионер Группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. Генеральный директор Группы "ВИС" Кирилл Гапеев сообщал журналистам, что концессию разморозят, в настоящее время ведутся поиски площадки взамен отвергнутой ранее.

"В настоящее время проект изменений в концессионное соглашение сторонами согласован. В сентябре текущего года планируется направление проекта изменений в концессионное соглашение в антимонопольный орган для согласования вносимых изменений", - сказали в пресс-службе.

Место размещения правобережного мусорного полигона в настоящее время еще не выбрано, рассматриваются несколько площадок в Новосибирском районе.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.