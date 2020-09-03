В Новосибирске арестовали сотрудников реабилитационного центра, где удерживали людей

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Новосибирский суд отправил под арест руководителя и двух сотрудников реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе города, где принудительно удерживали алко- и наркозависимых, сообщила ТАСС старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

"Следователем СК им уже предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. В четверг суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила она.

Собеседница агентства добавила, что ранее в следственные органы обратился мужчина, утверждавший, что сотрудники реабилитационного центра Фонда развития социальных программ "Национальный проект", расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, где мужчина находился несколько месяцев, могут насильно удерживать там людей. Следователи СК вместе с УУР ГУ МВД по Новосибирской области провели в организации обыски. Правоохранители нашли и освободили 40 человек, которых удерживали там против их воли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц"). По данным следствия, в данный центр обращались люди, страдающие алко- и наркозависимостью, после чего у них отбирали паспорта и ценные вещи, запрещая им покидать здания. Родственникам же сообщалось, что общение с проходящими реабилитацию может негативно сказаться на данном процессе. Потерпевшими по делу признаны 24 человека.

В ходе расследования следователи СК выяснили, что один из потерпевших в июле 2020 года был избит и закован в наручники, после чего насильно доставлен в реабилитационный центр. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Фигурантам дела предъявлены обвинения.