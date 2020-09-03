В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".

По версии следствия, Карпенко действовал по указаниям бывшего вице-премьера региона Роберта Пальталлера, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В отношении Михаила Карпенко возбуждены уголовные дела по факту хищения бюджетных средств в сумме 94,3 млн рублей при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок" и по факту растраты с использованием служебного положения денежных средств АО "АИЖК РА". Задержание Карпенко связано с возбуждением уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера, который, по данным следствия, мог являться организатором указанного преступления, а Карпенко выступил в роли исполнителя", - сказал собеседник агентства.

Сам Пальталлер, который курировал работу министерств регионального и экономического развития и туризма и добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года, был задержан в конце августа текущего года по подозрению в превышении должностных полномочий. Обстоятельств возбужденного в отношении него уголовного дела региональный Следственный комитет в настоящий момент не раскрывает.

АИЖК Республики Алтай в августе 2017 года стало победителем аукциона по строительству механической системы оснежения горнолыжного курорта "Манжерок". По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай. Фактически данные работы в полном объеме проведены не были.

По данным источника ТАСС, Карпенко был задержан сотрудниками регионального УФСБ и в четверг доставлен в Горно-Алтайск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.