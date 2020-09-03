В обмелевшее озеро с опасными водорослями на Алтае запустят рыб, поедающих растения

"Несколько дней на озере работают специалисты Минприроды края с рыбоохраной, санэпидстанцией и региональным отделом ФГБНУ "Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии". Единственный, по словам специалистов, путь борьбы с водорослями - заселение в водоем растительноядных рыб, которые помогают снизить количество видов сине-зеленых водорослей, негативно влияющих на качество воды. Пользователь рыбоводного участка оперативно принял решение весной провести зарыбление озера мальками толстолобика, амура и сазана", - рассказали в ведомстве.

БАРНАУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Проблему озера Горькое-Перешеечного в Егорьевском районе Алтайского края, где произошло обмеление и из-за гниения водорослей гибнет рыба, решат, заселив туда рыб, поедающих растения. Требуемых представителей ихтиофауны весной намерен привезти пользователь рыбоводного участка, сообщили ТАСС в четверг в краевом Минприроды.

Уже два дня гибель рыбы на озере не наблюдается. Основной удар принял на себя окунь, который наиболее чувствителен к изменениям среды. По словам начальника отдела водных биологических ресурсов Николая Дегтяря, предварительные выводы специалистов о проблемах озера подтверждаются. "Штормом сине-зеленые водоросли выбросило на мелководье. Перед рассветом, когда водоросли исчерпали весь кислород, в процессе солнечного воздействия они начали гибнуть и выделять цианид. Замор водоросли в итоге повлиял на рыбу, которая получила двойной удар - отсутствие кислорода и воздействие отравляющих веществ", - пояснил специалист.

30 августа в телеграм-канале Barnaul 22 появилась информация, что местные жители и отдыхающие жалуются на стойкий химический запах на озере, его берега и вода покрыты налетом и пеной, а в воде гибнет рыба. Как выяснилось, причиной проблем стала жара, из-за которой озеро пересохло и обмелело, водоросли начали разлагаться, что привело к выделению веществ, повлекших гибель молоди рыбы.

По материалам исследований специалисты определят возможные варианты ликвидации последствий ситуации. Минприроды края по поручению губернатора Виктора Томенко взяло ситуацию под контроль.