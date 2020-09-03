В Приангарье направят более 10 млрд рублей на развитие первичного звена здравоохранения

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в ближайшие три года направить более 10 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На этой неделе в Иркутск прилетал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Мы обсудили необходимость строительства современного корпуса областной инфекционной больницы и укрепления ее материально-технической базы, строительства поликлиники №10, приобретение оборудования для медсанчасти иркутского авиационного произведенного объединения. Мы согласовали предварительные суммы на модернизацию первичного звена здравоохранения - это более 10 млрд рублей на ближайшие три года", - приводят в сообщении пресс-службы слова временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева.

Сейчас в Иркутской области строится здание стационара районной больницы в селе Ербогачен, подготовлена документация на строительство нового здания поликлиники Качугской районной больницы и поликлиники в поселке Балаганск, планируется ремонт поликлиники в селе Еланцы. Кроме того, в ближайшие пять лет в Иркутской области планируют построить 150 фельдшерско-акушерских пунктов.