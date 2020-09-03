В Алтайском крае театрам и кинотеатрам разрешили работу с 50-процентной загрузкой

БАРНАУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Учреждения культуры Алтайского края получили разрешение открыться, однако, кинотеатры, театры, концертные залы, и прочие досуговые учреждения смогут работать лишь при условии загрузки не более 50%, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"После рассмотрения обращений Минспорта и Минкультуры края принято решение о некотором смягчении действующего режима и снятии ряда запретов, введенных из-за коронавируса. Разрешена деятельность кинотеатров, учреждений культуры и искусства, в том числе театров, концертных залов, дворцов культуры, сельских клубов при заполняемости зрительных залов не более 50% от общей вместимости. Общее количество зрителей не может превышать 500 человек, не допускается использование стоячих мест для зрителей и танцполов", - сообщает пресс-служба.

Помимо этого, болельщики теперь могут присутствовать на официальных спортивных мероприятиях при условии заполнения трибун не более 25% от вместимости спортобъектов. Везде необходимо соблюдать масочный режим, рассаживаться с учетом норм социального дистанцирования. Гражданам разрешается посещение плавательных бассейнов при наличии паспорта готовности таких объектов.

Как поясняется в сообщении, губернатор Виктор Томенко провел совещание по текущей эпидситуации, на котором рассматривалась возможность перехода к третьему этапу снятия ограничений. Специалисты пришли к выводу, что это преждевременно - при постепенном снижении общего числа случаев коронавируса все еще высока доля пациентов с тяжелыми формами течения болезни. Тем не менее, решение о снятии ряда ограничений было принято.

По данным оперштаба региона, на 3 сентября в крае выявлено 64 новых случая заболевания, общее число заболевших на сегодня составляет 11 908 человек.