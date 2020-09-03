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Единый день голосования - 2020

Уроки в школах Новосибирска отменят 11 и 12 сентября из-за проведения выборов

Мэр Анатолий Локоть пояснил, что решение принято в соответствии с законом избирательной комиссией

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Занятия в школах Новосибирска, где с 11 по 13 сентября пройдут выборы в горсовет и региональное Заксобрание, будут отменены, сообщил журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг.

"Да, [обучение] будет прервано и 11, и 12 [сентября], в субботу тоже занятий не будет. Это решение принято в соответствии с законом избирательной комиссией", - сказал Локоть.

По данным муниципального портала Новосибирска, на территории города работают 216 школ, в которых учится около 186 тыс. школьников.

После отмены выборов депутатов по партийным спискам в феврале текущего года выборы в горсовет пройдут по мажоритарной системе, будут избираться 50 депутатов по одномандатным округам. Участие в выборах Заксобрания Новосибирской области примут 962 кандидата в депутаты. Всего в региональном парламенте 76 вакантных мест.

Теги
РоссияНовосибирская областьЛокоть, Анатолий ЕвгеньевичЕдиный день голосования - 2020
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