В трех регионах Сибири в память о жертвах теракта в Беслане опустили в Енисей белые цветы

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Жители Красноярского края, Тувы и Хакасии в День солидарности в борьбе с терроризмом опустили в Енисей десятки белых цветов. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник управления общественных связей губернатора края Роман Баринов.

"Мы только что провели межрегиональную акцию, которую начали сегодня в 10 утра (06:00 мск) жители Тувы. Они первыми опустили в воду реки Енисей белые цветы. Далее акцию подхватили жители Хакасии, и завершили жители Красноярского края. Смысл в том, что мы все, люди из трех регионов, дети одной реки, жители Енисейской Сибири, и мы вместе почтили память погибших в Беслане и всех, кто погиб, сражаясь с терроризмом", - сказал Баринов.

В Туве акция прошла на набережной у обелиска Центр Азии, в месте, где сливаются Большой и Малый Енисей. В Красноярске - у Виноградовского моста в воды Енисея опустили 24 белые гвоздики.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы No 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. С этой трагедией связано учреждение в России Дня солидарности в борьбе с терроризмом, который с 2005 года отмечается 3 сентября.