Минобороны подготовило эскизы и проекты для создания суворовского училища в Иркутске

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Организации Минобороны РФ уже подготовили эскизы и проекты для строительства нового суворовского училища в Иркутске, сообщил замглавы ведомства Тимур Иванов.

"Мы приняли решение планомерно приступить к обследованию имеющихся фондов. Уже в понедельник из Москвы прибывает группа специалистов Минобороны России для технического анализа, по результатам которого станет возможным определить этапность и сроки реализации данного проекта", - сказал замглавы военного ведомства журналистам в четверг.

Он пояснил, что училище может разместиться в историческом месте в черте города с реконструкцией и реставрацией существующих зданий Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, принадлежавших некогда кадетской гимназии. "Параллельно с этим проектные организации Минобороны уже подготовили эскизы и проектные решения, на сегодняшний день демонстрирующие возможность размещения и обеспечения всей необходимой материально-технической базы для организации полноценного обучения и развития будущих воспитанников", - добавил Иванов

Замглавы военного ведомства посетил предполагаемое место стройки в четверг вместе с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

Минобороны направит 6,4 млрд рублей на создание и развитие училища

Министерство обороны РФ до 2022 года направит 6,4 млрд рублей на создание и развитие училища. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Иркутской области по итогам встречи Игоря Кобзева и Тимура Иванова.

"Министерство обороны, начиная с этого года, финансирует строительство объектов училища. Объем закладываемых до 2022 года средств - 6,4 млрд рублей. Также ведомство осуществляет контроль за ходом строительства", - говорится в сообщении.

В состав учебного заведения войдут учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка, плац. 7 сентября в Иркутск прибудут специалисты Минобороны для технического обследования объектов бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), на территории которого создается суворовское училище.

ИВВАИУ было основано в 1931 году. Училище готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали, а курсантов отправили в Военный авиационный университет в Воронеже. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

В июле президент России Владимир Путин сообщил, что по обращению Кобзева поручит Минобороны проработать возможность создания в городе суворовского училища. В августе министр обороны Сергей Шойгу рассказал о принятии положительного решения по этому вопросу.