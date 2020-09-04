Проект научно-производственного комплекса Ocsial в Новосибирске будет готов в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Подготовка проекта научно-производственного комплекса компании Ocsial (портфельная компания "Роснано") из Новосибирска, крупнейшего поставщика графеновых нанотрубок в ЕС, завершится в 2021 году. Комплекс займется созданием материалов с графеновыми нанотрубками для литий-ионных батарей нового поколения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Запуск комплекса создаст десятки рабочих мест в высокотехнологичной отрасли, а также позволит компании повысить объемы продаж и увеличить налоговые выплаты в областной бюджет. Детали проекта будут анонсированы после завершения подготовительных работ - планируется, что это будет сделано в начале 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Научно-производственный комплекс займется разработкой инновационных материалов с графеновыми нанотрубками, в том числе для литий-ионных батарей нового поколения и полимерных материалов, рассказали в пресс-службе, не уточнив, стоимость проекта. В конце августа министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников упомянул научно-производственный комплекс Ocsial в числе 7 инвестиционных проектов общей стоимостью 10,9 млрд рублей, реализация которых запланирована на территории Новосибирской области.

О компаниях

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания "Роснано", которую возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.

Ocsial производит графеновые нанотрубки TUBALL - инновационный аддитив, улучшающий свойства большинства известных материалов. На долю компании приходится 90% мирового рынка данной продукции. Мощность производства составляет 65 тонн и будет увеличена до 115 тонн в 2022 году. Компания представлена в России, Люксембурге, США, Южной Корее, Китае, Японии, Малайзии, Израиле и Индии.