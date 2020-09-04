В Новосибирске впервые пациенту заменили межпозвоночный диск сохраняющим функции протезом

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирские нейрохирурги провели операцию по замене пациенту межпозвоночного диска протезом, максимально похожим на естественный и сохраняющим все его функции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина.

"Это первая операция за Уралом с подобным протезом, который позволяет сохранить полный объем движений в пораженном участке. Протез по всем характеристикам сравним с естественным межпозвонковым диском", - сообщили в пресс-службе

Хирурги клиники Мешалкина прооперировали 26-летнего мужчину с грыжей шейного отдела позвоночника. В течение полугода пациент испытывал хронические боли в шее и левой руке, консервативное лечение не помогало. С помощью магнитно-резонансной томографии у него диагностировали грыжу межпозвонкового диска - ядро межпозвонкового диска выступало в позвоночный канал.

Классическая хирургическая схема лечения этого заболевания состоит в том, что хирурги удаляют поврежденный диск и устанавливают протез, который не движется, что приводит к тому, что смежные отделы позвоночника скорее изнашиваются из-за большой нагрузки. Также пациент восстанавливается в течение двух месяцев: носит жесткий ортопедический воротник и ограничен в активности.

Операция по новой методике позволила удалить межпозвонковую грыжу с минимальной хирургической травмой. Затем хирурги установили искусственный протез, имитирующий анатомическую структуру и биомеханические свойства естественного диска, что избавило пациента от боли - перестали сдавливаться нервные корешки.

"Несомненным преимуществом данной методики является быстрое послеоперационное восстановление: пациента выписали из отделения на третьи сутки после оперативного вмешательства без ограничений в двигательной нагрузке и необходимости в ношении шейного ортопедического воротника. Через 4-5 дней он сможет вернуться к работе, а через месяц - к прежней активности, в том числе тяжелым силовым нагрузкам", - цитирует пресс-служба клиники слова заведующего нейрохирургическим отделением Павла Семина.

О клинике

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина - один из крупнейших в стране центров, где оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также разрабатывает новые биотехнологические расходные материалы для хирургии.