ВЭБ.РФ разработает план развития Байкальска, включая территорию БЦБК

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ вместе с властями Иркутской области разработает план развития города Байкальск Иркутской области, в том числе территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), остановленного в 2013 году, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"ВЭБ.РФ совместно с правительством Иркутской области, администрацией Байкальска и фондом Моногорода.рф приступил к разработке мастер-плана города. Его создание <…> позволит создать условия для повышения качества жизни людей, определить ключевые проекты, которые станут драйверами роста городской экономики и социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка мастер-плана займет полгода, проектным офисом выступит компания "СТС-Инвест" (дочерняя организация ВЭБ.РФ). В мастер-плане будет учтено развитие объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также туристический потенциал города. Создание документа станет первым этапом комплексного развития города. Отдельно будут учтены мероприятия по рекультивации территории БЦБК, будут сформированы отдельные проекты трансформации территории.

По данным пресс-службы, врио губернатора региона Игорь Кобзев отметил, что будет рассмотрено предложение присвоить проекту статус масштабного инвестиционного проекта Иркутской области. Как отмечается в сообщении, Фонд Моногорода.рф готов оказать городу помощь. Для Байкальска доступны субсидии на инфраструктуру, льготные займы под 0% и 5% годовых. Кроме того, фонд готов предложить льготные займы для бизнеса от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы БЦБК накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных. Основной объем отходов составляет шлам-лигнин. До 31 января "Газэнергострой" должен представить технологию его утилизации, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.