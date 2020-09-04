Прокуратура проверяет соблюдение прав ребенка-инвалида в школе в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края проверяет соблюдение прав первоклассника-инвалида, которого предложили не фотографировать вместе с классом в одной из городских школ. Об этом в пятницу сообщила прокуратура региона.

Мама мальчика Анастасия Смирнова написала в Instagram, что учительница предложила сделать две фотографии класса, одну с ее ребенком, а другую без него. История вызвала широкий общественный резонанс в Красноярске.

"Прокуратурой Красноярского края по сообщениям средств массовой информации организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали ТАСС в мэрии Красноярска, учительница, предложившая сфотографировать класс без ребенка, имеет мало опыта и с ребенком будет работать педагог, имеющий опыт работы с детьми с ограниченными возможностями. Она устроилась в школу в начале этого учебного года. Мама ребенка позднее написала у себя на странице в соцсетях, что не хотела бы устраивать травлю первого педагога.