Лесные пожары в Красноярском крае планируют ликвидировать до 20 сентября

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Пожары в тайге в Красноярском крае планируется ликвидировать до 20 сентября, сообщил журналистам в пятницу министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

"Надеемся, что конец этой недели - начало следующей нам позволят большую часть пожаров локализовать и ликвидировать. К середине сентября, думаю, подойдем с более спокойной обстановкой по пожарам. В течение, наверное, двух декад, до 20 сентября, надеемся, что с пожарами будет закончено", - сказал министр.

По его словам, край вступил в заключительную стадию пожароопасного периода. Сейчас лес горит только на территории Эвенкийского муниципального района. В Кежемском районе снят муниципальный режим ЧС в лесах.

Маслодудов отметил, что в 2020 году в сравнении с прошлым годом сократилось количество лесных пожаров и площадь, пройденная огнем. Так, в 2019 году на 4 сентября огнем было пройдено 2,4 млн га, в этом году - 460 тыс. га.

По оперативной сводке краевого лесопожарного центра, на 10:00 (06:00 мск) пятницы в регионе действуют восемь лесных пожаров на 60 тыс. га.