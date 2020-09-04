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СК в Туве проверяет сообщение об избиении жителя ворвавшимися в дом сотрудниками полиции

Обращение опубликовал в соцсетях 52-летний житель Монгун-Тайгинского района

ТАСС, 4 сентября. Следователи начали проверку по обращению 52-летнего жителя отдаленного района Тувы, который заявил, что его избили пьяные сотрудники полиции, ворвавшиеся в его дом. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По обращению 52-летнего местного жителя, опубликованному на странице "ЧП Кызыл", о совершении в отношении него преступления сотрудниками полиции Монгун-Тайгинского района республики следственными органами СК РФ по Республике Тыва организована доследственная проверка. Следователями проверяются все доводы, озвученные в средствах массовой информации: об избиении, унижении местного жителя сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.

Видео, где автор обращения на больничной койке рассказывает о произошедшем, появилось в нескольких местных сообществах в социальной сети "Вконтакте" накануне.

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