Очистные сооружения на курорте Шерегеш в Кузбассе реконструируют за 1 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Таштагольского района Кузбасса, на территории которого находится популярный горнолыжный курорт Шерегеш, в рамках создания туристического кластера заключили контракт на реконструкцию очистных сооружений для водопроводных сетей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Проект будет финансироваться из бюджетов всех уровней, сообщили в пятницу в департаменте контрактной системы Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

"В целях проведения реконструкции очистных сооружений пгт. Шерегеш был объявлен электронный аукцион, заказчиком выступает администрация Таштагольского муниципального района. На участие в закупке была подана единственная заявка от ООО "МЕГАСТРОЙКОМПЛЕКС". Контракт с указанным обществом заключен по начальной (максимальной) цене контракта - 1 млрд 58 млн 864 тыс. 395,8 рублей. Финансирование из федерального бюджета предусмотрено в размере 462,8 млн рублей, из областного бюджета - 402,7 млн рублей, из местного - 193,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Федеральное финансирование выделено в рамках соглашения между Федеральным агентством по туризму и правительством Кузбасса, которое было заключено в декабре прошлого года по итогам конкурсного отбора объектов инфраструктуры комплексных инвестпроектов по созданию и развитию туристских кластеров в субъектах РФ. Работы по реконструкции очистных сооружений в Шерегеше подрядчик должен выполнить менее чем за два года и сдать объект в 2022 году.

По данным администрации Таштагольского района, имеющиеся сети водоснабжения и водоотведения не обеспечивают растущие потребности курорта, так как при проектировании в советские годы они были рассчитаны только на нужды населения поселка Шерегеш. Вода на некоторые туристические объекты в пик горнолыжного сезона может подаваться нерегулярно и по графику. Мощность сетей благодаря реконструкции будет увеличена более чем вдвое.

"Реализация проекта предусматривает строительство канализационных очистных сооружений производительностью 16 тыс. куб. м в сутки, существующие очистные сооружения [имеют] проектную мощность 8 тыс. куб. м в сутки. Недостаточная мощность канализации является одним из серьезных сдерживающих факторов развития курорта. Кроме того, существующая технология очистки не включает сооружения по удалению из воды соединений азота и фосфора, также не предусмотрено механическое обезвоживание осадка, а существующие иловые площадки частично затоплены и не выполняют свою функцию", - пояснили ТАСС в муниципалитете.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположены 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 километров и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.