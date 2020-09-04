Новосибирский дендропарк, закрытый из-за сообщений о медведе, возобновил работу

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Новосибирский дендропарк, закрытый после сообщения местного жителя о появившемся на территории медведе, возобновил работу. Следов животного не обнаружено, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минприроды.

"Работу дендропарка восстановили. Ситуация у нас закончилась тем, что поиски не увенчались успехом, вероятнее всего, это был не медведь. Следов не обнаружили нигде, ни в Заельцовском парке, ни в дендропарке, ни на территории вблизи", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сообщивший о медведе пенсионер встретил в дендропарке собаку крупной породы, которых часто выгуливают на территории. В полиции ТАСС также подтвердили, что следов дикого животного полицейские не нашли.

В четверг в полицию поступило сообщение от пенсионера, что в лесном массиве на территории Заельцовского района Новосибирска он видел животное, похожее на медведя. На место выехали сотрудники полиции и представители лесного хозяйства. В соцсетях также появилась информация, что в новосибирском дендропарке был замечен медведь, сбежавший из коттеджного поселка. Очевидцы сообщали, что дендропарк закрыт для посещения.

Новосибирский дендропарк - дендрарий в Заельцовском районе города, основанный в 1946 году. Его площадь составляет 166,6 га. Дендропарк является особо охраняемой природной территорией.