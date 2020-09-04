Режим ограничений из-за коронавируса в Хакасии продлили до 4 октября

ТАСС, 4 сентября. Власти Хакасии продлили режим ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в апреле, до 4 октября. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал в пятницу глава республики Валентин Коновалов.

В Хакасии с 24 августа действует третий этап снятия ограничений. В настоящий момент разрешена работа кафе, туристических баз, кинотеатров, учреждений культуры с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Разрешено проведение спортивно-физкультурных мероприятий без зрителей.

"Оперативный штаб принял решение продлить действующий режим до 4 октября с учетом текущей эпидемиологической обстановки и позиции Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Сохраняются масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий. Лица старше 65 лет могут по собственному желанию приступить к работе либо продлить больничный. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано сохранять самоизоляцию.

За время пандемии в Хакасии выявлено 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 3,2 тыс. человек выздоровело, 43 пациента умерли.