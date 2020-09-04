Синоптики прогнозируют на выходных в Западной Сибири первые ночные заморозки

ТАСС. 4 сентября. Резкое похолодание и заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Республике Алтай. Ночная температура в этих регионах опустится до 2 градусов ниже нуля, сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"Мы дали заморозки в Новосибирской, Кемеровской областях и в республике Алтай на 5-7 сентября. На все дни дожди местами возможны по территории Новосибирской области и смежных регионов. Температурный фон будет составлять от +2 до +7 градусов тепла, в ночные часы и местами прояснения в заморозки до -2 градусов. Дневные температуры - до 10-16 градусов тепла", - сообщил собеседник агентства, пояснив, что в Республике Алтай ожидаются также осадки в виде мокрого снега.

Как сообщил Ягудин, резкое понижение температуры наблюдалось в Новосибирской области уже к вечеру 3 сентября - она снизилась с 27 до 16 градусов. К утру пятницы температура по области понизилась до двух, местами до одного градуса тепла. В Новосибирской и Томской областях, а также Республике Алтай прошли дожди.

Резкое ухудшение погоды наблюдается и в республиках Тыва и Хакасия, в Иркутской и Кемеровской областях, а также Алтайском крае. По сообщениям гидрометцентров регионов, ухудшение погоды сопровождается сильными дождями, ливнями и грозами, а также сильными порывами ветра, достигающими 20-25 м/с.

По словам Ягудина, холодная погода в регионах Сибири может сохраниться и до 9 сентября. По прогнозам синоптиков, 11 и 12 сентября возможно потепление.