Новое общежитие для опорного университета Кузбасса построят к 2023 году

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ выделит порядка 581 млн рублей на строительство современного студенческого общежития для опорного вуза Кузбасса - Кемеровского государственного университета (КемГУ). Под эти цели реконструируют недостроенный в советские годы учебный корпус университета и пристроят к нему новое семиэтажное здание, сообщается в пятницу на официальном сайте КемГУ.

"Минобрнауки РФ поддержало проект опорного вуза Кузбасса по реконструкции учебного корпуса КемГУ под студенческое общежитие. Строительные работы планируется завершить к 2023 году. Объем финансирования составит 581 млн рублей. На территории восточного кампуса вуза будут реконструированы недостроенные объекты и появится новое семиэтажное общежитие. Примечательно, что первая проектная документация по учебному корпусу датирована 1977 годом, строительство объекта было заморожено в 1990-е годы", - говорится в сообщении.

Общежитие будет располагаться в шаговой доступности от учебных корпусов и студенческого бассейна "Сибирь". Планируется, что в нем смогут проживать более 350 студентов. В настоящее время ведется работа по оформлению разрешения на строительство. Администрация вуза рассчитывает, что строительство общежития и развитие инфраструктуры позволит привлечь в Кузбасс большее количество абитуриентов, в том числе из других регионов и стран.

Кемеровский государственный университет получил статус опорного вуза России в 2017 году и еще спустя год был объединен с Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, который стал структурным подразделением КемГУ. В объединенном вузе в настоящий момент обучаются порядка 20 тыс. студентов. Действующие общежития университета вмещают около 7 тыс. человек. Большая часть корпусов были построены еще в советские годы, их поэтапный ремонт начался в текущем году, в первые обновленные комнаты заселили студентов-первокурсников.