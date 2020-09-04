Минэкономразвития допускает, что работающие на "Усольехимпроме" предприятия не перенесут

ИРКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Переноса предприятий с промплощадки обанкротившегося "Усольехимпрома" в Иркутской области, где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, возможно, не потребуется. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ по итогам поездки на промплощадку его главы Максима Решетникова.

"Мы провели совещание со специалистами, и Роспотребнадзор заключил, что возможно продолжить работу предприятий, но требуется соблюдение дополнительных требований. В первую очередь, необходимы средства индивидуальной защиты, возможно, установка дополнительной вентиляции на предприятиях и, главное, обеспечение постоянного контроля. Исходя из этой информации, мы можем сейчас говорить о том, что переноса предприятий, который потребовал бы значительных финансовых ресурсов, скорее всего, не потребуется", - приводятся в сообщении слова министра.

Перед Минэкономразвития стоит задача обеспечить деятельность предприятий в условиях ликвидации экологического ущерба, а также подготовить предложения в отношении тех предприятий, деятельность которых необходимо временно приостановить или прекратить для предотвращения угрозы здоровью работников. По словам Решетникова, в случае необходимости предприятиям будет оказана поддержка из федерального и регионального бюджета.

На территории "Усольехимпрома" сейчас работают 16 компаний. Большое число предпринимателей появилось на промплощадке в результате конкурсного производства в отношении комбината-банкрота. Компании производят металлический калий, кристаллы для геодезии и космонавтики, белизну, мебель. Также там расположена майнинг-ферма. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что три предприятия планируется оставить на своем месте, так как они работают на гособоронзаказ, а также поддерживают систему жизнеобеспечения города Усолье-Сибирское. Остальные было решено перенести, предоставив им новые участки и возместив расходы на переезд.

О ситуации на промплощадке

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. В Усолье-Сибирское для рекультивации промплощадки прибыли специалисты Минобороны, Росатома, Федерального экологического оператора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.