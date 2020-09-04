Площадь пораженных союзным короедом кедровников под Томском выросла за год в три раза

ТОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Исследования лесничеств в Томском и Кожевниковском районах Томской области показали, что площадь пораженных новым вредителем - союзным короедом - кедровников к сентябрю 2020 года выросла до 791 га. Годом ранее она составляла 238 га, сообщили журналистам в департаменте лесного хозяйства региона.

Как ранее сообщала ведущий научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, кандидат биологических наук Светлана Кривец, в лесах Томской области в 2019 году был обнаружен новый для региона вид вредителя - союзный короед. Он был завезен из центральной части страны по Транссибирской железнодорожной магистрали. Деревья, уничтоженные вредителем, усыхают и становятся причиной масштабных лесных пожаров. В 2019 году им были заражены 238 га в Лучаново-Ипатовском кедровнике под Томском.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года <…> в 11 припоселковых кедровниках на территории Томского, Тимирязевского и Кожевниковского лесничеств Томской области обнаружены деревья породы кедр с признаками усыхания (пожелтение хвои в верхней части кроны) на общей площади 791 гектар. Характер усыхания и имеющийся опыт свидетельствует о том, что насаждения повреждены союзным короедом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самый крупный участок леса, поврежденный вредителем до усыхания, расположен на территории Лучаново-Ипатовского припоселкового кедровника на площади 60,5 гектара. Площадь пораженных участков кедровника удалось сократить в 2020 году благодаря уничтожению короеда при помощи феромонных ловушек.

В дальнейшем специалисты ведомства проведут оценку пораженных участков и подберут наиболее эффективное средство по борьбе с вредителем. Работы планируется провести в 2021 году, получив на них средства из федерального бюджета.