Посредника во взятках экс-начальнику отдела МВД на Алтае приговорили к пяти годам колонии

ТАСС, 4 сентября. Суд в Барнауле приговорил пенсионера органов внутренних дел, три года передававшего в качестве посредника взятки бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействии коррупции ГУ МВД РФ по региону, к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 12,9 млн рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд города Барнаула Алтайского края вынес приговор по уголовному делу в отношении <...> пенсионера органов внутренних дел, <...> назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы <...> сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Также суд назначил штраф в размере 12,9 млн рублей, лишив звания полковника милиции и пенсии сотрудника МВД. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").

Следствием и судом установлено, что 60-летний Евгений Гречишкин с 2016 по 2018 год как посредник передавал бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействии коррупции ГУ МВД РФ по региону Вадиму Надвоцкому взятки от исполнительного директора двух связанных компаний, которые реализовывали топливо за покровительство. Сумма взяток составила 12,9 млн рублей, часть ее Гречишкин с позволения Надвоцкого оставлял себе в качестве вознаграждения, уточняется на сайте следственного управления СК РФ региона.

Ранее суд приговорил Надвоцкого к 6 годам колонии строгого режима со штрафом 25,8 млн рублей, лишил его звания полковника полиции и пенсии сотрудника МВД. Суд вынес приговор по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").