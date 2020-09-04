В Новосибирске отпустили из-под домашнего ареста организатора вечеринки, где погиб человек

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Следователь отпустил под подписку о невыезде Антона Шматова - организатора вечеринки в Новосибирске, где в феврале обрушилась крыша, вследствие чего погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщила ТАСС адвокат Шматова Елена Добрицкая.

В феврале Шматов, а также заместитель директора ФГУП "ЖКХ ННЦ" (компании-собственника рухнувшего здания) Владимир Понуровский, были отправлены под домашний арест по делу об обрушении крыши. Третий фигурант дела был отпущен под подписку о невыезде. Позднее арест был продлен судом. "Сегодня постановлением следователя ему [Шматову] изменена мера пресечения на подписку о невыезде", - сказала она.

По словам Добрицкой, обстоятельства, действовавшие при избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста, отпали. Следствие полагает, что Шматов не будет скрываться и препятствовать расследованию дела.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в новосибирском Академгородке произошло обрушение кровли под тяжестью скопившегося снега на площади 240 кв. метров. Всего под завалами оказались пять человек, четверо из них были извлечены живыми, двое получили переохлаждение и позднее были отпущены домой, еще двое госпитализированы с переломами. Также в результате обрушения погибла девушка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").