В Новосибирске открылась выставка к 75-летию самого крупного театра в России

НОВОСИБИРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Коллекцию кукол в костюмах и предметы оперных и балетных спектаклей представили на открывшейся выставке, посвященной 75-летию Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Экспозиция открылась в Новосибирском государственном краеведческом музее, сообщил в ходе открытия выставки советник генерального директора НОВАТа Игорь Решетников.

Выставка под названием "НОВАТ сегодня" организована при поддержке Фонда президентских грантов и освещает знаковые события творческой истории крупнейшего музыкального театра России.

"Этот проект сделан при поддержке президентского гранта и я считаю, что это большое внимание Новосибирску и нашему театру оперы и балета. В этой выставке мы делаем упор на современность, здесь представлены наши костюмы, куклы, которые участвуют в детских спектаклях. Конечно, здесь мы рассказываем о постановках, которые есть сейчас в театре, потому что многие люди за период пандемии уже забыли, какие спектакли есть в нашем театре", - сказал Решетников.

На выставке представлены экспонаты - костюмы, бутафория, куклы - созданные мастерами театральных цехов, они позволят посетителям ближе познакомиться с предметным миром оперных и балетных спектаклей. Специально для первых посетителей выставки была проведена экскурсия. Первая группа посетителей, в числе которых были и студенты вокального отделения Новосибирской консерватории, увидела костюмы и реквизит из таких спектаклей НОВАТа как "Борис Годунов", "Пиковая дама", "Кентервильское привидение" и другие. Всего представлено больше 80 экспонатов, в их числе костюм Графини из оперы "Пиковая дама", ставшей для НОВАТа знаковой.

Особый раздел выставки - это коллекция кукол в костюмах из спектаклей театра, созданная мастерами бутафорного цеха по эскизам художника Тимура Гуляева. Рядом с каждой куклой внизу помещена фотография персонажа, которым он был вдохновлен. Во время экскурсии Гуляев рассказал посетителям, что при создании эскизов к куклам стремился передать общую эмоцию, характерную для изображаемого героя. Так Арлекин из балета "Щелкунчик" выглядит особенно растерянным и печальным, и как будто спрашивает у зрителей, что ему дальше делать.

Открытие выставки завершилось выступлением оркестра и артистов НОВАТа, которые исполнили дуэт из оперы "Служанка и госпожа" композитора Перголези. Экспозиция будет открыта для посетителей до конца ноября.

О театре

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.