В Красноярске задержали женщину, угрожавшую детям в школе

КРАСНОЯРСК, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, которая зашла в школу в Советском районе Красноярского края и угрожала детям. Об этом в пятницу говорится в сообщении регионального главка МВД.

Ранее красноярский телеканал ТВК со ссылкой на очевидцев сообщил, что в школу № 69 ворвалась женщина с арматурой в руках и якобы ударила двух детей, но на видеозаписях этого нет. Женщина выкрикивала оскорбления в адрес детей.

"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в одну из школ Советского района г. Красноярска зашла женщина, которая ведет себя неадекватно и угрожает безопасности детей. В настоящее время она задержана и доставлена в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции заявили, что физического насилия к детям и персоналу школы она не проявляла. По предварительным данным МВД, женщина является матерью одного из детей.