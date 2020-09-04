В атмосфере Омска второй день подряд фиксируют превышение ПДК этилбензола

ОМСК, 4 сентября. /ТАСС/. Посты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) второй день подряд фиксируют в атмосфере Омска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 3 сентября 2020 года уровень загрязнения воздуха высокий (СИ=7,5 (СИ - стандартный индекс, равный 1 ПДК - прим. ТАСС) для этилбензола в Ленинском АО; СИ=2 для этилбензола в Советском АО)", - говорится в сообщении.

Накануне посты УГМС зафиксировали четырехкратное превышение ПДК этого же вещества в Советском округе на севере Омска, где расположены основные нефтехимические предприятия региона, и двукратное - в противоположном конце города в Ленинском округе. В группе "Проект "ДЫШИ! Омск" соцсети "ВКонтакте" жители северной части города жаловались на резкий химический запах, но отмечали, что сильный ветер не давал распространиться загрязнению по Омску.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента РФ, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.