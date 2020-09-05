В Новосибирске открылся музей ретро-техники с реставрационной мастерской

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Музей ретро-техники "Галерея времени", где представлены около 60 образцов советского и дореволюционного автопрома, открылся в Новосибирске. Около 20 машин сотрудники музея восстановили сами, организовав для этих целей реставрационную мастерскую, сообщил ТАСС директор по развитию музея Юрий Козлан.

"У нас есть уличная выставка, на которой находится около 30 автомобилей. Они разного года выпуска, начиная от 1943 года и заканчивая 70-ми годами. Коллекция включает в себя также военные автомобили", - сказал собеседник агентства, добавив, что музей также включает зал, где находятся около 20 автомобилей и 10 мотоциклов и мотороллеров.

В музее, созданном по инициативе региональной общественной организации "Клуб любителей старинной автомототехники "Ретротехника", представлены почти все знаковые машины российского автопрома, 20 из них сотрудники музея восстановили сами в реставрационной мастерской, которая оборудована в здании музея. Один из экспонатов - автомобиль марки "Руссо-балт" 1909 года выпуска - единственный за Уралом.

"Мы восстановили ее по чертежам. На это ушло три года. Машина сама деревянная, обшитая железом. Таких машин, кроме нашей, только три в мире: одна была в гараже у царя Николая II, второй экземпляр находится на заводе в Риге, где его производили, и еще один - в институте НАМИ в Москве", - рассказал Козлан. Еще одна гордость новосибирского музея - собранный по чертежам броневик Ба-20, идентичный тому, на котором выступал Владимир Ленин. Он также находится в экспозиционном зале музея, общая площадь которого составляет 2 тыс. кв. м.

В дальнейшем в одном из помещений музея планируется организовать ретрокинотеатр на 50 зрительских мест, где на старой кинопленке посетителям будут показывать советскую классику. Также в планах у руководства музея - строительство стеклянного выставочного павильона на 3 тыс. кв. м, куда поместится часть уличной экспозиции.