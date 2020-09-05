Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась на 4 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Площадь горящей тайги в Красноярском крае за сутки сократилась до 56,4 тыс. га, сообщается в субботу в сводке регионального лесопожарного центра.

По данным на 06:00 мск пятницы, в крае действовало восемь лесных пожаров на площади 60,4 тыс. га.

"По оперативной информации на 10:00 (06:00 мск) 5 сентября 2020 года, на территории края действуют семь лесных пожаров на общей площади 56 421 га", - сообщается в сводке.

Лес горит в Эвенкийском муниципальном районе на севере края. Угрозы населенным пунктам нет.

Накануне министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов сообщил журналистам, что власти рассчитывают ликвидировать все пожары в крае к 20 сентября. С начала пожароопасного сезона в крае зарегистрировано почти 1,4 тыс. пожаров на 460 тыс. га.