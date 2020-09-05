В Новосибирске наградят строителей, спасших троих детей во время пожара

ТАСС, 5 сентября. Строителей в Новосибирске, поймавших на покрывало троих детей, которых сбросили с третьего этажа, спасая во время пожара, хотят наградить. Об этом в субботу сообщила пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

"За проявленный героизм, мужество и активную гражданскую позицию, руководством следственного управления подготовлены материалы с ходатайством о поощрении Сажина О. А., Романенко С. В., Валиева Р. А.", - сообщили в СК.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в центре Новосибирска. Детей спасли благодаря находчивости трех строителей, еще трое взрослых спустились с помощью веревок.

По факту пожара началась доследственная проверка. Предварительно установлено, что женщина проснулась от резкого запаха гари, нашла в задымленной квартире детей, вышла с ними на балкон и позвала на помощь. Ее увидели проезжающие в машине монтажники одной из строительных компаний. Мужчины расправили покрывало внизу у окон квартиры, а женщина по их команде сбросила вниз детей.

Детей доставили в больницу. Из медицинского учреждения их выписали в удовлетворительном состоянии.