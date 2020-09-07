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В Иркутской области после непогоды восстановлено электроснабжение большей части поселений

Работы осложняются значительной протяженностью линии электропередач - более 90 км

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии большей части потребителей в Иркутской области, где 5 сентября без света остались 26 населенных пунктов из-за грозы и ветра. Без света остаются четыре населенных пункта, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находится восстановление электроснабжения в четырех населенных пунктах Заларинского района. Работы осложняются значительной протяженностью линии электропередач - более 90 км - в труднопроходимой болотистой местности по лесному массиву", - говорится в сообщении.

 

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